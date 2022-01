**Bollette: Salvini, 'ho chiesto a Draghi un nuovo sostegno entro gennaio'** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il caro delle bollette della luce e del gas, al di là della pandemia, sarà la vera emergenza del 2022. Non tutti l'hanno capito. Il rincaro non riguarda alcune acciaierie del bresciano... la pasta al supermercato è aumentata del 38%. Tutto aumenta. Nelle ultime ore ho chiesto personalmente al presidente Draghi che entro gennaio si faccia uno sforzo importante per sostenere, soprattutto le imprese, a affrontare un prezzo dell'energia che è il 30% superiore al costo dell'energia in Germania". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dedicata al rincaro del costo dell'energia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il caro delle bollette della luce e del gas, al di là della pandemia, sarà la vera emergenza del 2022. Non tutti l'hanno capito. Il rincaro non riguarda alcune acciaierie del bresciano... la pasta al supermercato è aumentata del 38%. Tutto aumenta. Nelle ultime ore hopersonalmente al presidentechesi faccia uno sforzo importante per sostenere, soprattutto le imprese, a affrontare un prezzo dell'energia che è il 30% superiore al costo dell'energia in Germania". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, in una conferenza stampa alla Camera dedicata al rincaro del costo dell'energia.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Io proporrò a Draghi che il governo faccia un intervento rapido, entro gennaio, investendo tutti i miliar… - Mov5Stelle : La propaganda di Salvini sul nucleare ormai è smascherata. Mentre famiglie e imprese sono alle prese con il caro bo… - matteosalvinimi : #Salvini: Oggi pomeriggio ho incontrato Draghi in Senato, e lo rivedrò a breve. Non ho parlato, né parlerò, con lui… - TV7Benevento : **Bollette: Salvini, 'ho chiesto a Draghi un nuovo sostegno entro gennaio'**... - Rosyfree74 : RT @salvini_giacomo: Salvini si presenta in conferenza stampa e chiede ai giornalisti di non fare domande sul Quirinale: “Parlo solo di bol… -