Bianchi ci ripensa Per il ministro la Dad non è il demonio “Per ora i problemi sono gestibili Siamo attrezzati per affrontare un eventuale peggioramento del quadro”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Per ora iriscontrati”. È quanto ha detto a La Stampa ildell’Istruzione, Patrizioa proposito del riavvio dell’anno scolastico (leggi l’articolo). “– aggiunge – perundel”. Perva affermato un principio, cioè che “la scuola resta aperta e in presenza, una scelta portante di questo governo” e che “il ricorso alla didattica a distanza non può essere indiscriminato, ciregole precise da seguire”. “Io non escludo né affermo niente – ha aggiunto-, mapronti adtutte le situazioni, ...