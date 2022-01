Barbara D’Urso e La Pupa e Il Secchione: Le Ultime Indiscrezioni! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La nuova edizione de La Pupa e il Secchione partirà la prossima primavera su Italia 1. Alla conduzione, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe esserci Barbara D’Urso. In questi giorni, stanno trapelando alcune indiscrezioni riguardanti il cast. Tra i concorrenti, pare ci siano anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme di chi si stratta e tutte le news su questa nuova edizione de la Pupa e il Secchione! La Pupa e il Secchione: tutte le novità della nuova edizione La nuova edizione de La Pupa e il Secchione si farà. Questo è quanto trapela nei corridoi di Mediaset. A condurre questa nuova edizione sarà Barbara D’Urso che, per l’occasione, ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La nuova edizione de Lae ilpartirà la prossima primavera su Italia 1. Alla conduzione, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe esserci. In questi giorni, stanno trapelando alcune indiscrezioni riguardanti il cast. Tra i concorrenti, pare ci siano anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme di chi si stratta e tutte le news su questa nuova edizione de lae il! Lae il: tutte le novità della nuova edizione La nuova edizione de Lae ilsi farà. Questo è quanto trapela nei corridoi di Mediaset. A condurre questa nuova edizione saràche, per l’occasione, ...

