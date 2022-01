Back to school, cosa è accaduto nella seconda puntata: i promossi e i rimandati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Martedì 11 gennaio è andata in onda la seconda puntata di Back to school, il programma condotto da Nicola Savino su Italia 1. In tale occasione si sono cimentati di nuovo nell’esame di quinta elementare i seguenti vip: Jonathan Kashanian, ex concorrente del Grande Fratello, la conduttrice Benedetta Mazza, il comico Scintilla, il rapper Random, la showgirl Flavia Vento e il ripetente Nicola Ventola. Scopriamo chi è stato promosso e chi, invece, dovrà tornare la prossima settimana. Due bocciati nella puntata dell’11 gennaio di Back to school Nel corso della puntata dell’11 gennaio di Back to school sono tornati sui banchi di scuola sei personaggi popolari. Tra di essi c’era anche il calciatore Nicola ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Martedì 11 gennaio è andata in onda ladito, il programma condotto da Nicola Savino su Italia 1. In tale occasione si sono cimentati di nuovo nell’esame di quinta elementare i seguenti vip: Jonathan Kashanian, ex concorrente del Grande Fratello, la conduttrice Benedetta Mazza, il comico Scintilla, il rapper Random, la showgirl Flavia Vento e il ripetente Nicola Ventola. Scopriamo chi è stato promosso e chi, invece, dovrà tornare la prossima settimana. Due bocciatidell’11 gennaio ditoNel corso delladell’11 gennaio ditosono tornati sui banchi di scuola sei personaggi popolari. Tra di essi c’era anche il calciatore Nicola ...

