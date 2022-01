Aveva in casa una colf irregolare e ricercata: bufera mediatica sulla premier svedese Andersson (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il caso tiene banco in mezza Europa e ne ha parlato anche la Bbc, mentre da noi in Italia è passato quasi sotto silenzio. Eppure il fatto è ghiotto assai. Il primo ministro svedese, la socialdemocratica Magdalena Andersson è infatti finita nella bufera mediatica e politica dopo che una donna delle pulizie che lavorava a casa sua, è stata arrestata in quanto irregolare e con un mandato di cattura. L’imbarazzante incidente è avvenuto il 21 dicembre, ma è stato riportato solo sabato scorso dai media svedesi. La modalità della scoperta è stata davvero fortuita. La polizia è arrivata a casa di Magdalena Andersson dopo che l’allarme dell’antifurto era scattato accidentalmente nella villa di famiglia, a Nacka, località alle porte di Stoccolma. All’arrivo, gli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il caso tiene banco in mezza Europa e ne ha parlato anche la Bbc, mentre da noi in Italia è passato quasi sotto silenzio. Eppure il fatto è ghiotto assai. Il primo ministro, la socialdemocratica Magdalenaè infatti finita nellae politica dopo che una donna delle pulizie che lavorava asua, è stata arrestata in quantoe con un mandato di cattura. L’imbarazzante incidente è avvenuto il 21 dicembre, ma è stato riportato solo sabato scorso dai media svedesi. La modalità della scoperta è stata davvero fortuita. La polizia è arrivata adi Magdalenadopo che l’allarme dell’antifurto era scattato accidentalmente nella villa di famiglia, a Nacka, località alle porte di Stoccolma. All’arrivo, gli ...

