"Avanti con o senza Draghi" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Matteo Salvini confida nella prosecuzione dell'azione dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Il leader del leghista apre al rimpasto di governo con i leader dentro Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Matteo Salvini confida nella prosecuzione dell'azione dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Il leader del leghista apre al rimpasto di governo con i leader dentro

Advertising

fattoquotidiano : “Tirare avanti” sulla pandemia - Dall’obbligo vaccinale al pass: le misure di Draghi & C. varate con vuote fanfare… - Margher12930839 : RT @MrTrix007: @Cartabellotta ...resta il fatto che in Italia saremmo in tilt avendo vaccinato il 90% della popolazione e negli Usa, con il… - alpa1947 : RT @MrTrix007: @Cartabellotta ...resta il fatto che in Italia saremmo in tilt avendo vaccinato il 90% della popolazione e negli Usa, con il… - MrTrix007 : @Cartabellotta ...resta il fatto che in Italia saremmo in tilt avendo vaccinato il 90% della popolazione e negli Us… - luciazerolucia : Ma andiamo avanti come treni Senza pensare Senza ascoltare Additando e facendo 'si si' con la testa quando l'enn… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti con senza Draghi Ristori 2022 per turismo e discoteche/ Governo al lavoro su nuovi sostegni al settore ...dal presidente del Consiglio Mario Draghi e il ...spalle il brutto momento vissuto e andare avanti ...il brutto momento vissuto e andare avanti senza ...un fondo aggiuntivo di 150 milioni condiviso con ...

Salvini: 'Il Governo deve andare avanti anche senza Draghi premier' ROMA - 'Io conto che il prossimo presidente del Consiglio si chiami Mario Draghi e di continuare a lavorare con lui'. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini , durante una conferenza stampa alla Camera. Con le imminenti elezioni per il prossimo presidente della ...

...dal presidente del Consiglio Marioe il ...spalle il brutto momento vissuto e andare...il brutto momento vissuto e andare...un fondo aggiuntivo di 150 milioni condiviso...ROMA - 'Io conto che il prossimo presidente del Consiglio si chiami Marioe di continuare a lavorarelui'. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini , durante una conferenza stampa alla Camera.le imminenti elezioni per il prossimo presidente della ...