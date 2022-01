Auto da corsa a guida autonoma, Politecnico di Milano da primato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Politecnico di Milano si conferma un'eccellenza della tecnologia, ma ora anche dello sport. E' targata Italia infatti la Indy Autonomous Challenge (IAC), la sfida dedicata alle Auto da corsa a guida Autonoma che si è tenuta al Las Vegas Motor Speedway in occasione del Consumer Electronic Show (Ces).A vincere è stato il team PoliMOVE del Politecnico di Milano in partnership con l'Università dell'Alabama in una gara che ha visto competere cinque team in rappresentanza di sette università, molte della quali della prestigiosa Ivy League. Una gara incredibile con Auto senza pilota a sfrecciare nell'Autodromo a quasi 280 chilometri orari. La vettura è dotata di tre sensori Luminar Hydra LiDAR per fornire ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildisi conferma un'eccellenza della tecnologia, ma ora anche dello sport. E' targata Italia infatti la Indynomous Challenge (IAC), la sfida dedicata alledanoma che si è tenuta al Las Vegas Motor Speedway in occasione del Consumer Electronic Show (Ces).A vincere è stato il team PoliMOVE deldiin partnership con l'Università dell'Alabama in una gara che ha visto competere cinque team in rappresentanza di sette università, molte della quali della prestigiosa Ivy League. Una gara incredibile consenza pilota a sfrecciare nell'dromo a quasi 280 chilometri orari. La vettura è dotata di tre sensori Luminar Hydra LiDAR per fornire ...

