Alex Belli furioso svela un retroscena sul GF Vip: “Mi hanno chiamato in dieci, erano preoccupatissimi” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alex Belli continua ad essere protagonista delle cronache rose correlate al Grande Fratello Vip, l’ex attore di Centovetrine è uscito dalla Casa prima di Natale insieme alla moglie Delia Duran, la stessa che ora si trova in quarantena per poter entrare nella Casa. Il colpo di scena più recente è stato l’annuncio di Delia Duran di aver messo “in sospeso” Belli, accusandolo di pensare ancora troppo a Soleil Sorge. L’ingresso da semi-single ha destabilizzato Alex Belli al punto da rivelare alcuni retroscena su quanto accaduto nelle ultime ore. L’attore ha anche parlato del rapporto con la modella venezuelana, spiegando cos’è che li tiene legati secondo lui. Alex Belli furioso con Delia svela il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022)continua ad essere protagonista delle cronache rose correlate al Grande Fratello Vip, l’ex attore di Centovetrine è uscito dalla Casa prima di Natale insieme alla moglie Delia Duran, la stessa che ora si trova in quarantena per poter entrare nella Casa. Il colpo di scena più recente è stato l’annuncio di Delia Duran di aver messo “in sospeso”, accusandolo di pensare ancora troppo a Soleil Sorge. L’ingresso da semi-single ha destabilizzatoal punto da rivelare alcunisu quanto accaduto nelle ultime ore. L’attore ha anche parlato del rapporto con la modella venezuelana, spiegando cos’è che li tiene legati secondo lui.con Deliail ...

Advertising

parassita38 : RT @mrsincoerenza: Ho poche certezze nella vita: quando hanno inventato la contraddizione e l’incoerenza, Alex Belli era in fila per primo… - Soleil_Alex_ : RT @mrsincoerenza: Ho poche certezze nella vita: quando hanno inventato la contraddizione e l’incoerenza, Alex Belli era in fila per primo… - mrsincoerenza : Ho poche certezze nella vita: quando hanno inventato la contraddizione e l’incoerenza, Alex Belli era in fila per p… - sonoingenua_ : Katia sullo scontro tra Alex e Ale: “non è facile affrontare Belli come dialettica” Manila:”non c’è stata una gran… - KavanaghAmber : @PiccolaEly82 e fu così che rientrò Alex Belli -