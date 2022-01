Agenas,occupazione intensive a 18%, tasso sale in 11 regioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) sale al 18% (+1%) in Italia l'occupazione delle terapie intensive (era all'11% il 24 dicembre) e, a livello giornaliero, cresce in 11 regioni: la PA di Trento arriva al 31%, sale del 4% in Abruzzo (al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022)al 18% (+1%) in Italia l'delle terapie(era all'11% il 24 dicembre) e, a livello giornaliero, cresce in 11: la PA di Trento arriva al 31%,del 4% in Abruzzo (al ...

