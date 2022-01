Udinese | Marino non ci sta | «Con l’Atalanta partita fantasmi | chiamati ragazzi che erano sul divano»

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il dirigente dell’non ci sta dopo quanto avvenuto nel match controPierpaolo, responsabile dell’area tecnica dell’, non ci sta dopo quanto accaduto controe si è sfogato in una intervista a La Gazzetta dello Sport. RICORSO – «Questa è materia di avvocati. Ma se è stato depositato il reclamo vuol dire che ci sono fondati motivi». MOTIVAZIONI – «Quella di domenica è stata unafantasma. Abbiamo dovuto chiamare deiche stavano a casa suldicendogli di venire la domenica mattina alle 10 in ritiro per giocare. L’autorità sanitaria ci aveva bloccato l’attività fino al 9. Da una settimana questi calciatori non si allenavano. Beto si è negativizzato all’ultimo, ...

... dopo lo sfogo di domenica del direttore dell'area tecnica dei friulani, Pierpaolo, che aveva parlato di "squadra mandata al martirio" in seguito al 6 - 2 subito dall'Atalanta, l'ha ...Il dgaveva definito la partita 'un martirio': in un primo momento l'Asl aveva vietato la gara per troppi contagi tra i friulani I 'martiri', come li ha definiti il dg dell', provano ad aggiungere ulteriore pepe alle infinite polemiche sulla Serie A che non si ferma davanti a niente. L'ha preannunciato un reclamo per far invalidare la partita con l'...Udinese, Marino sul ricorso. L’obiettivo è quello di rigiocare in condizioni di regolarità per questo è arrivato il ricorso? «Questa è materia di avvocati. Ma se è stato d ...Non accenna a placarsi il focolaio Covid nell’Udinese, prossima avversaria di Dybala & C. in campionato sabato sera a Torino. La società friulana ha fatto sapere che sono risultati positivi ieri "un u ...