Torino: problema a caviglia per Praet, sarà monitorato (Di martedì 11 gennaio 2022) Il giocatore del Torino, Dennis Praet, infortunatosi ieri nella partita vinta contro la Fiorentina, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Lo rende noto il club granata, precisando ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Il giocatore del, Dennis, infortunatosi ieri nella partita vinta contro la Fiorentina, ha riportato un trauma distorsivo alladestra. Lo rende noto il club granata, precisando ...

Torino: problema a caviglia per Praet, sarà monitorato Il giocatore del Torino, Dennis Praet, infortunatosi ieri nella partita vinta contro la Fiorentina, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Lo rende noto il club granata, precisando che il giocatore "...

Praet, infortunio alla caviglia: l’esito degli esami Nel secondo tempo di Torino-Fiorentina Dennis Praet è stato costretto a lasciare il campo zoppicante a causa di un problema alla caviglia ...

