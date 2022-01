Sophie Codegoni | Jessica e le frecciatine | scoppia il battibecco in diretta VIDEO

(Di martedì 11 gennaio 2022)dopo lericevute della princess: arriva il confronto. Ecco cos’è accaduto inI due gieffinie Alessandro Basciano in queste ultime ore hanno affrontato la prima crisi. Dopo la proposta di fidanzamento e i primi romantici baci,e Alessandro si sono scontrati anche a causa della princessSelassié. La princess trova sempre il modo di lanciaresulla loro storia d’amore appena nata nella Casa.e Alessandro infatti si conosco da solo due settimane ma nella Casa più spiata d’Italia è già esploso l’amore tra i due. Trae Alessandro si respira un po’ di tensione, ed in...

ci ha visto giusto. I concorrenti del Grande Fratello Vip non sanno ancora che Delia Duran sarà la prossima concorrente della sesta edizione eppure la giovane coinquilina è pronta a ...Lite e pace tra Alessandro Basciano ee la verità su Federica Calemme Non mancherà, infine, il momento dedicato alle coppie. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassi è formano sicuramente la ...Sophie Codegoni dopo le frecciatine ricevute della princess Jessica: arriva il confronto. Ecco cos'è accaduto in diretta ...GF Vip: "Alessandro Basciano pensa prima al gioco e poi a Sophie Codegoni", parla Adriana Volpe Alessandro Basciano dopo aver fatto una proposta di ...