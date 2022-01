Sci alpino, startlist seconda prova Wengen: orari, pettorali di partenza, tv, streaming (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio (ore 12.30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Sulla mitica Lauberhorn si disputerà l’ultimo test prima di un weekend caratterizzato da un superG e due discese, prima dello slalom di chiusura. Si preannuncia grande spettacolo, Gli atleti avrannno l’ultima occasione di provare la pista in vista delle gare. Christof Innerhofer ha firmato il miglior tempo nella prima prova e cercherà di mettersi ancora in mostra. Dominik Paris, undicesimo nella prima prova, punta ad apprendere al meglio le linee per inseguire il risultato di lusso su un tracciato mai gradito. Avranno rispettivamente i pettorali numeri 13 e 16, ad aprire le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio (ore 12.30) andrà in scena lacronometrata della discesa libera maschile di, evento valido per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Sulla mitica Lauberhorn si disputerà l’ultimo test prima di un weekend caratterizzato da un superG e due discese, prima dello slalom di chiusura. Si preannuncia grande spettacolo, Gli atleti avrannno l’ultima occasione dire la pista in vista delle gare. Christof Innerhofer ha firmato il miglior tempo nella primae cercherà di mettersi ancora in mostra. Dominik Paris, undicesimo nella prima, punta ad apprendere al meglio le linee per inseguire il risultato di lusso su un tracciato mai gradito. Avranno rispettivamente inumeri 13 e 16, ad aprire le ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - Eurosport_IT : ???? ???????????????? ?????? È ONLINE ???? ?? Il podcast di Eurosport sugli sport invernali con @DarioPuppo e @max_ambesi ?? nel… - infoitsport : Sci alpino, risultati prima manche slalom femminile Schladming 2022: Vlhova guida, Shiffrin quinta - infoitsport : LIVE – Sci alpino, slalom femminile Schladming 2022: prima e seconda manche in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Shiffrin torna regina sulla Planai! Vlhova, seconda, vince la C… -