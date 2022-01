Sci alpino, Christof Innerhofer il più veloce nella prova di discesa a Wengen! 11° Dominik Paris (Di martedì 11 gennaio 2022) Il veterano Christof Innerhofer si è imposto nella prima prova cronometrata di discesa libera sulla Lauberhorn di Wengen. L’azzurro, già capace di vincere su queste nevi nel lontano 2013, ha preceduto gli elvetici Stefan Rogentin (+0”07) e Beat Feuz (+0”14), trionfatore in due delle ultime tre gare qui disputate. La settimana si preannuncia incandescente per l’argento olimpico di Sochi 2014, obbligato a marcare risultati importanti al fine di assicurarsi un posto in squadra nella rassegna a cinque cerchi. Ricordiamo che il contingente maschile può contare su un numero esiguo di pettorali (sette al momento) e la lotta per una delle poche caselle disponibili sarà decisa in tempi brevi. Non avrà problemi a gareggiare a Pechino Dominik Paris, insediatosi ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Il veteranosi è impostoprimacronometrata dilibera sulla Lauberhorn di Wengen. L’azzurro, già capace di vincere su queste nevi nel lontano 2013, ha preceduto gli elvetici Stefan Rogentin (+0”07) e Beat Feuz (+0”14), trionfatore in due delle ultime tre gare qui disputate. La settimana si preannuncia incandescente per l’argento olimpico di Sochi 2014, obbligato a marcare risultati importanti al fine di assicurarsi un posto in squadrarassegna a cinque cerchi. Ricordiamo che il contingente maschile può contare su un numero esiguo di pettorali (sette al momento) e la lotta per una delle poche caselle disponibili sarà decisa in tempi brevi. Non avrà problemi a gareggiare a Pechino, insediatosi ...

