Samsung Galaxy S22 verrà presentato (presumibilmente) l’8 febbraio all’evento Galaxy Unpacked 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Manca sempre meno alla presentazione dei nuovi Galaxy S22 di Samsung. Come ogni anno da qualche tempo a questa parte, gennaio e febbraio sono i mesi in cui i coreani tolgono i veli dai loro flagship di nuova generazione, ed S22 non fa eccezione. Galaxy S22: ecco quando arriverà – 11012022 www.computermagazine.itCon l’arrivo di Galaxy S21 FE, Samsung ha riacceso l’interesse del pubblico, da qualche mese assopito dietro ad un calendario delle uscite con il freno a mano tirato. La ragione? Spianare la strada per quello che sarà l’arrivo dei nuovi, fiammanti Galaxy S22, flagship in arrivo nei primissimi mesi di questo 2022. Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Manca sempre meno alla presentazione dei nuoviS22 di. Come ogni anno da qualche tempo a questa parte, gennaio esono i mesi in cui i coreani tolgono i veli dai loro flagship di nuova generazione, ed S22 non fa eccezione.S22: ecco quando arriverà – 1101www.computermagazine.itCon l’arrivo diS21 FE,ha riacceso l’interesse del pubblico, da qualche mese assopito dietro ad un calendario delle uscite con il freno a mano tirato. La ragione? Spianare la strada per quello che sarà l’arrivo dei nuovi, fiammantiS22, flagship in arrivo nei primissimi mesi di questo. Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ...

