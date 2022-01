Rientro in classe, Anquap: “A scuola solo in presenza ma il Ministro ascolti Dsga e ATA” (Di martedì 11 gennaio 2022) “La scuola non deve e non può fermarsi. La scuola vera è solo quella in presenza. Le decisioni assunte dal governo sono oggettivamente impegnative e richiedono il massimo sforzo di impegno e professionalità ma hanno un fine nobile che non può essere contestato. I direttori dei servizi generali e amministrativi e tutto il personale Ata sono ogni giorno impegnati a garantire il necessario supporto organizzativo, amministrativo e contabile affinché le scuole siano aperte e funzionino. Per questo la politica, il governo e il ministero dell’Istruzione non possono dimenticarsi di noi, come di fatto stanno facendo”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) “Lanon deve e non può fermarsi. Lavera èquella in. Le decisioni assunte dal governo sono oggettivamente impegnative e richiedono il massimo sforzo di impegno e professionalità ma hanno un fine nobile che non può essere contestato. I direttori dei servizi generali e amministrativi e tutto il personale Ata sono ogni giorno impegnati a garantire il necessario supporto organizzativo, amministrativo e contabile affinché le scuole siano aperte e funzionino. Per questo la politica, il governo e il ministero dell’Istruzione non possono dimenticarsi di noi, come di fatto stanno facendo”. L'articolo .

