Quirinale, Salvini: “Su Berlusconi nessuno può mettere veti” (Di martedì 11 gennaio 2022) “nessuno da sinistra può mettere veti” su una eventuale candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. “Berlusconi ha fatto tre volte il presidente del Consiglio, è conosciuto a livello internazionale, nessuno da sinistra può mettere veti a priori, bisogna aspettare che lui dica cosa vuol fare, sciolga le riserve, ha tutto il titolo e il merito di proporsi e il centrodestra sarà unito e compatto”. Così Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta, in onda stasera sul tema del Colle. “Io in queste settimane non faccio toto Quirinale – spiega – non mi unisco al toto nomi, ma incontro riservatamente tante persone, perché vorrei offrire agli italiani una scelta veloce e rapida, con un centrodestra compatto, ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) “da sinistra può” su una eventuale candidatura di Silvioal. “ha fatto tre volte il presidente del Consiglio, è conosciuto a livello internazionale,da sinistra puòa priori, bisogna aspettare che lui dica cosa vuol fare, sciolga le riserve, ha tutto il titolo e il merito di proporsi e il centrodestra sarà unito e compatto”. Così Matteo, ospite di Porta a Porta, in onda stasera sul tema del Colle. “Io in queste settimane non faccio toto– spiega – non mi unisco al toto nomi, ma incontro riservatamente tante persone, perché vorrei offrire agli italiani una scelta veloce e rapida, con un centrodestra compatto, ...

