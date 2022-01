Quirinale, Salvini: Draghi premier o ci sarà confusione (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Penso che molti italiani, me compreso, avrebbero piacere che Draghi continuasse a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio di garanzia, in Italia e in Europa, perché ci sono ancora tante cose da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Penso che molti italiani, me compreso, avrebbero piacere checontinuasse a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio di garanzia, in Italia e in Europa, perché ci sono ancora tante cose da ...

Advertising

petergomezblog : Salvini stoppa la corsa di Draghi al Quirinale: “Non può abbandonare a lavori in corso” - fattoquotidiano : C’è una lista, che ad Arcore viene aggiornata di ora in ora, per l’operazione Quirinale. Ce l’hanno Silvio Berlusco… - Vince08440165 : RT @Agenzia_Ansa: 'Molti italiani, me compreso, avrebbero piacere che Draghi continuasse a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio. S… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Quirinale, Salvini “Sarebbe meglio che Draghi continuasse come premier” -… - ZzuCicciu : RT @ilruttosovrano: Quirinale, Salvini: 'Sto lavorando a 360 gradi', sta cuocendo la pizza. -