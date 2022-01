Problemi ho. Mobile oggi 11 gennaio: chiamate e Internet non funzionano (Di martedì 11 gennaio 2022) Ci sono Problemi ho. Mobile oggi 11 gennaio, per quanto riguarda le chiamate e la connessione dati. I disturbi sembra essere localizzati, per lo più, nelle zone di Pescara, L’Aquila e Chieti, e quindi con preponderanza in Abruzzo (questo non significa che tutto funzioni altrove, è bene chiarirlo subito). I Problemi ho. Mobile di oggi 11 gennaio vanno a braccetto con quelli già segnalati per conto di Vodafone: la rete del gestore rosso pare stia dando qualche segnale di squilibrio in data odierna, cosa che spiega anche il disservizio che stanno esperendo gli utenti dell’operatore virtuale, che ricordiamo essere controllato direttamente proprio da Vodafone. Non stupitevi se oggi 11 gennaio le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Ci sonoho.11, per quanto riguarda lee la connessione dati. I disturbi sembra essere localizzati, per lo più, nelle zone di Pescara, L’Aquila e Chieti, e quindi con preponderanza in Abruzzo (questo non significa che tutto funzioni altrove, è bene chiarirlo subito). Iho.di11vanno a braccetto con quelli già segnalati per conto di Vodafone: la rete del gestore rosso pare stia dando qualche segnale di squilibrio in data odierna, cosa che spiega anche il disservizio che stanno esperendo gli utenti dell’operatore virtuale, che ricordiamo essere controllato direttamente proprio da Vodafone. Non stupitevi se11le ...

