Advertising

Pall_Gonfiato : #Pistocchi sicuro: '#Insigne è tecnicamente superiore a #Chiesa e #Berardi. #Zaniolo si è perso' - Chameleon87mi : @pisto_gol @Fra_Valente_cek E lei Pistocchi, è sicuro di aver visto i video? Perché il suo giudizio fa dubitare molto. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Pistocchi: 'Milan devastante sulle fasce e sicuro dietro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Pistocchi: 'Milan devastante sulle fasce e sicuro dietro' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Pistocchi: 'Milan devastante sulle fasce e sicuro dietro' -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi sicuro

Napoli Magazine

Maurizioche il Napoli sul mercato di Gennaio piazzerà due colpi. Il giornalista tesse le lodi di Cristiano Giuntoli per l'affare Anguissa . 'Il Napoli si muoverà per uno o due colpi sul ...Non se l'aspettava nessuno. Dinon se l'aspettava Allegri, che dal match col Sassuolo si aspettava la spinta decisiva per ...finale arriva l'analisi della partita da parte di Maurizio. ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "Berardi dicevo già due anni fa che era da ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "Berardi dicevo già due anni fa che era da prendere, a Napoli farebbe faville. Potrebbero gioca ...