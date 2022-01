Novartis, partnership su territorio per sanità più moderna e vicina a cittadini (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos Salute) - Novartis Italia riparte dalle Regioni per "una sanità sempre più incentrata sul paziente e sulla relazione con il territorio e le istituzioni. Un nuovo approccio che, con la lotta alla pandemia e le direttrici indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si rende necessario per sostenere la ripartenza del Paese e del sistema sanitario nel suo complesso", spiega l'azienda in una nota. "Quello che stiamo mettendo in campo è un cambio di paradigma importante, in linea con le indicazioni del Pnrr e ancora di più con le esigenze ormai inderogabili dei pazienti che hanno diritto ai più elevati standard di cura e di assistenza", sottolinea Pasquale Frega, Country President e Amministratore Delegato di Novartis Farma. "La salute è sempre più al centro delle politiche pubbliche. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos Salute) -Italia riparte dalle Regioni per "unasempre più incentrata sul paziente e sulla relazione con ile le istituzioni. Un nuovo approccio che, con la lotta alla pandemia e le direttrici indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si rende necessario per sostenere la ripartenza del Paese e del sistema sanitario nel suo complesso", spiega l'azienda in una nota. "Quello che stiamo mettendo in campo è un cambio di paradigma importante, in linea con le indicazioni del Pnrr e ancora di più con le esigenze ormai inderogabili dei pazienti che hanno diritto ai più elevati standard di cura e di assistenza", sottolinea Pasquale Frega, Country President e Amministratore Delegato diFarma. "La salute è sempre più al centro delle politiche pubbliche. Il ...

