Microsoft annuncia la disponibilità del Surface Pro 8!

Arriva il nuovo Microsoft Surface Pro 8, il nuovissimo top gamma della casa di Redmond. Disponibile in Italia anche il Surface Go 3 Finalmente il produttore di Redmond rende disponibile a partire da oggi la possibilità di acquistare sul mercato italiano il nuovo Surface Pro 8, il 2-in-1 più potente della famiglia Surface. Non solo, abbiamo anche da oggi sul mercato italiano la possibilità di accedere all'acquisto delle nuove configurazioni consumer e business di Surface Go 3, acquistabile nella variante nera, oppure dotato di LTE nelle colorazioni Nero e Platino. I processori Intel Core più veloci e un'autonomia in grado di coprire un'intera giornata di lavoro rendono questo dispositivo ideale per le attività quotidiane.

