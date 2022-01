Maggio | “Insigne soffriva la pressione della piazza Vi svelo un retroscena”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Cristianparla di Lorenzosuo ex compagno di squadra Napoli. Il terzino svela unsul rapporto con la tifoseria. Lorenzoè ufficialmente del Toronto FC: lo ha annunciato il club canadese con un comunicato apparso sul proprio sito e sui propri profili social. L’attuale capitano del Napoli ha firmato un pre-contratto che avrà piena decorrenza a partire dal prossimo 1 luglio., che il prossimo 4 giugno compirà 31 anni, si è legato al Toronto con un quadriennale: verrà formalmente aggiunto nella rosa in attesa del disbrigo degli ultimi passaggi burocratici legati al suo trasferimento. Molti tifosi del Napoli non hanno preso bene la scelta del fantasista di Frattare. Il rapporto altalenante dicon i tifosi del Napoli ha ...

Commenta per primo Cristianparla del suo ex compagno di squadra Lorenzoa Radio Kiss Kiss: 'Non posso negare che, soprattutto all'inizio,soffriva la pressione della piazza anche perché sapeva che lui ...Christianha parlato a La città del pallone, su Radio Kiss Kiss Napoli:sul Napoli e suCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieChristian Maggio, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli fino alla doppia sconfitta casalinga contro ...Christian Maggio, ex terzino azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli fino alla doppia sconfitta casalinga contro Empoli e Spezia aveva fatto bene, ma penso ch ...