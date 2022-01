Le multinazionali sono una benedizione | anche per gli stipendi di chi non vi lavora

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 gennaio 2022) Quando una multinazionale chiude o trasferisce la produzione è una cattiva notizia. Non solo perché vengono perduti posti di lavoro, ma soprattutto perché quelli creati da queste grandi imprese italiane o estereposti di pregio, meglio pagati della media. Questo aspetto passa spesso in secondo piano, coperto dalla narrazione prevalente che parla disolo in occasione di crisi e delocalizzazioni. I dati Istatperò molto chiari: praticamente ovunque in Italia a untore converrebbe essere assunto da una multinazionale anziché da un’impresa non appartenente a nessun grande gruppo. Nel primo caso la retribuzione per addetto è di di 39,12 euro l’ora lorde, se si parla di realtà estere, mentre diventano 36,7 se si tratta diitaliane. Scende a 27,7 se a offrire ...