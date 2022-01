Le due mosse di Macron per vincere le elezioni (Di martedì 11 gennaio 2022) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. — “Au-delà de ses espérances. Lorsqu’il se retourne sur la semaine passée, la première de l’année, celle qui lance le décompte des cent jours jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron est satisfait. D’ailleurs, il «assume». Le drapeau européen sous l’Arc de triomphe pour lancer la présidence française de l’Union européenne comme ses propos dans Le Parisien , où il déclare avoir «très envie d’emmerder» les non-vaccinés”. Macron ha diviso la Francia Loris Boichot, Tristan Quinault-Maupoil et François-Xavier Bourmaud scrivono su Le Figaro dell’8 gennaio che Macron è soddisfatto al di là delle speranze per la prima settimana dell’anno: mettendo la ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 11 gennaio 2022) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. — “Au-delà de ses espérances. Lorsqu’il se retourne sur la semaine passée, la première de l’année, celle qui lance le décompte des cent jours jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuelest satisfait. D’ailleurs, il «assume». Le drapeau européen sous l’Arc de triomphe pour lancer la présidence française de l’Union européenne comme ses propos dans Le Parisien , où il déclare avoir «très envie d’emmerder» les non-vaccinés”.ha diviso la Francia Loris Boichot, Tristan Quinault-Maupoil et François-Xavier Bourmaud scrivono su Le Figaro dell’8 gennaio cheè soddisfatto al di là delle speranze per la prima settimana dell’anno: mettendo la ...

