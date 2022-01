Infortunio Chiesa: la Juventus torna sul mercato e guarda in Russia (Di martedì 11 gennaio 2022) Il brutto Infortunio Chiesa, lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita, cambia le strategie di mercato della Juventus, che sarà costretto ad intervenire sul mercato per colmare questa assenza. In realtà, però, i bianconeri, non stanno cercando un vero sostituto dell’ex viola, bensì una punta centrale che potrebbe essere l’iraniano Sardour Azmoun in forza al San Pietroburgo. Infortunio Chiesa: la Juventus punta Azmoun? I bianconeri sono allettati dal fatto che il classe’ 95 e ha il contratto in scadenza a giugno e quindi potrebbe essere un investimento a costi contenuti senza spendere cifre folli. I russi, dal canto loro, proprio in virtù di ciò, non si oppongono alla cessione a gennaio per ricavare qualcosa, ma prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022) Il brutto, lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita, cambia le strategie didella, che sarà costretto ad intervenire sulper colmare questa assenza. In realtà, però, i bianconeri, non stanno cercando un vero sostituto dell’ex viola, bensì una punta centrale che potrebbe essere l’iraniano Sardour Azmoun in forza al San Pietroburgo.: lapunta Azmoun? I bianconeri sono allettati dal fatto che il classe’ 95 e ha il contratto in scadenza a giugno e quindi potrebbe essere un investimento a costi contenuti senza spendere cifre folli. I russi, dal canto loro, proprio in virtù di ciò, non si oppongono alla cessione a gennaio per ricavare qualcosa, ma prima ...

