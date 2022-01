In Libia soldati e miliziani sparano sui migranti indifesi: un abominio 'silenziato' (Di martedì 11 gennaio 2022) Hanno aperto il fuoco su donne, uomini e bambini migranti e li trascinano nei centri di detenzione governativi. E' successo in Libia, poche ore fa, davanti alla sede dell'Unhcr, l'Agenzia delle ... Leggi su globalist (Di martedì 11 gennaio 2022) Hanno aperto il fuoco su donne, uomini e bambinie li trascinano nei centri di detenzione governativi. E' successo in, poche ore fa, davanti alla sede dell'Unhcr, l'Agenzia delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia soldati In Libia soldati e miliziani sparano sui migranti indifesi: un abominio 'silenziato' " Giustizia e uguaglianza tra rifugiati e richiedenti asilo registrati presso l'Unhcr in Libia. " L'abolizione dei finanziamenti alle guardie costiere libiche che hanno, costantemente e violentemente,...

In Libia soldati e miliziani sparano sui migranti indifesi: un abominio “silenziato” Globalist.it In Libia soldati e miliziani sparano sui migranti indifesi: un abominio "silenziato" Baobab Experience chiede che qualcuno risponda di quanto avvenuto stanotte e un immediato intervento delle istituzioni europee e delle Nazioni Unite per porre fine a questo abominio.

