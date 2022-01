Il sindaco: 'A Tolentino Dad fino a sabato, serve un'azione congiunta'. Poi l'invito agli altri Comuni ad adottare la sua linea (Di martedì 11 gennaio 2022) Tolentino - 'Chiudere tutte le scuole a Tolentino fino al 15 gennaio è nel segno della continuità con lo screening effettuato domenica scorsa che ha evidenziato una situazione di contagi degli ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 gennaio 2022)- 'Chiudere tutte le scuole aal 15 gennaio è nel segno della continuità con lo screening effettuato domenica scorsa che ha evidenziato una situdi contagi degli ...

Advertising

CronacheMc : L'ordinanza del sindaco Pezzanesi in vigore fino a sabato fa discutere. Tra le mamme e i papà che contestano la dec… - CronacheMc : Il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, ha firmato pochi minuti fa l’ordinanza con cui dispone la sospensione… - CronacheMc : COVID - Si terrà domenica 9 gennaio, a comunicarlo il sindaco Pezzanesi: «Iniziativa per garantire il rientro in si… - AnsaMarche : Scuola: chiuse 7-8 gennaio a Tolentino, contagi in salita. Ordinanza Sindaco nel Maceratese, 287 positivi e 23 isol… - qn_carlino : Scuole chiuse per Covid a Tolentino il 7 e 8 gennaio, il sindaco: 'Troppi contagi' -