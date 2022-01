Emily In Paris rinnovata per due anni: l'annuncio di Netflix (Di martedì 11 gennaio 2022) Ottime notizie per i fan della serie Emily in Paris, i quali potranno continuare a seguire le vicende della loro beniamina ancora a lungo. Netflix, infatti, attraverso i propri profili social, ha da poco annunciato il rinnovo della serie per ben due stagione, ovvero la terza e la quarta. Emily In Paris: Netflix annuncia il rinnovo per due stagioni Emily In Paris con protagonista Lily Collins è una delle serie Netflix più viste di sempre. La seconda stagione uscita il 22 dicembre, infatti, ha segnato un vero e proprio record con ben 107,6 milioni di ore viste da parte degli utenti che hanno seguito con grande entusiasmo le avventure della protagonista che in questo secondo ciclo di episodi è rimasta coinvolta in un triangolo amoroso ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 gennaio 2022) Ottime notizie per i fan della seriein, i quali potranno continuare a seguire le vicende della loro beniamina ancora a lungo., infatti, attraverso i propri profili social, ha da poco annunciato il rinnovo della serie per ben due stagione, ovvero la terza e la quarta.Inannuncia il rinnovo per due stagioniIncon protagonista Lily Collins è una delle seriepiù viste di sempre. La seconda stagione uscita il 22 dicembre, infatti, ha segnato un vero e proprio record con ben 107,6 milioni di ore viste da parte degli utenti che hanno seguito con grande entusiasmo le avventure della protagonista che in questo secondo ciclo di episodi è rimasta coinvolta in un triangolo amoroso ...

