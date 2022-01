“É sempre mezzogiorno” | sarde in saor e cipolle in tempura di gemelli Billi

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 11 gennaio 2022) In trepidante attesa per l’arrivo di un piccolo, figlio di uno e nipote dell’altro, itornano in cucina per preparare uno dei loro piatti originali e stravaganti. Oggi, in particolare, tocca ad un piatto veneziano, leinin. Ingredienti 600 g, 1 kgbianche, 40 g uvetta, 500 ml aceto bianco, 2 foglie di alloro, 40 g zucchero, 40 g pinoli, farina, olio di semi, olio evo, sale e pepe 250 g farina 00, 400 gbianche, 500 ml birra, ghiaccio, olio per friggere Procedimento Puliamo lee le apriamo a libro. Affettiamo le, sottilmente. Ammolliamo l’uvetta nell’acqua. In un tegame, mettiamo le ...