Doc 2: chi è Alice Arcuri? (Di martedì 11 gennaio 2022) Pronti a scoprire le new entry che faranno parte della fiction Doc 2 – Nelle tue mani? Ecco chi è Alice Arcuri Tra pochi giorni andrà in onda Doc 2 – Nelle tue mani, la fortunata fiction di Rai 1 che vede come protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un medico che ha perso gli ultimi 12 anni di memoria. Durante la seconda stagione ci saranno diverse new entry tra cui Alice Arcuri. Scopriamo insieme chi è. Alice Arcuri nasce a Genova l'11 febbraio del 1984, si diploma al Liceo Classico e prosegue gli studi conseguendo una laurea in Lettere. Allo stesso tempo si forma presso la Scuola del Teatro Stabile dove termina il suo percorso formativo nel 2006, anno in cui ottiene il premio Hystrio come "miglior esordiente italiana". La giovane Alice ...

