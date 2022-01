Diritti, migranti, centralità del parlamento Ue: «Sassoli un grande europeo» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) David Sassoli lascia un grande vuoto, umano e politico. Ieri, dopo la diffusione nella notte della notizia del decesso del presidente del parlamento europeo, deputato del gruppo S&D, gli omaggi si sono susseguiti. «Triste e commosso», il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Per la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ci ha lasciati «un grande europeo», per il commissario Paolo Gentiloni, «un leader democratico ed europeista». Il vice-presidente della Commissione, Frans Timmermans, ricorda la «sua gentilezza» che «era … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Davidlascia unvuoto, umano e politico. Ieri, dopo la diffusione nella notte della notizia del decesso del presidente del, deputato del gruppo S&D, gli omaggi si sono susseguiti. «Triste e commosso», il presidente del Consiglio, Charles Michel. Per la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ci ha lasciati «un», per il commissario Paolo Gentiloni, «un leader democratico ed europeista». Il vice-presidente della Commissione, Frans Timmermans, ricorda la «sua gentilezza» che «era … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

