Cipriani | “A Benevento mi fecero sentire in colpa | la società ha capito gli errori”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La sua esperienza giallorossa non fu tra le più memorabili. Per Giacomodiciannove presenze e quattro gol in due stagioni con la maglia deltra il 2011 e il 2013, periodo contraddistinto da una serie di infortuni che pregiudicarono il suo rendimento. L'attaccante ha parlato di quella parentesi al quotidiano "Il Resto del Carlino" in un'intervista da 'doppio ex' di Spal-, match in programma domenica al Paolo Mazza di Ferrara. 'Cippo' non ha usato parole dolci per il club sannita, che a suo dire non ebbe un comportamento eccellente nei suoi confronti: "Avevo tre anni di contratto ed iniziai anche benino con due reti, poco dopo però mi feci male all'altro piede rispetto a quello infortunato quando ero a Ferrara – racconta l'ex attaccante –. Purtroppo ...