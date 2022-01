Caos vaccini nel Napoletano, lunghe code ai centri dedicati: arriva l’obbligo di prenotazione (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco – Attesa e lunghe file ai centri vaccinali: obbligo di prenotazione anche per le terze dosi. Ad introdurlo è l’Asl Napoli 3 Sud che con una comunicazione firmata dai direttori generale Gennaro Sosto, sanitario Gaetano D’Onofrio e amministrativo Giuseppe Esposito, fatta pervenire tra gli altri ai responsabili dei distretti sociosanitari, spiega come ”vista l’emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, con la recrudescenza dei contagi e l’obbligatorietà della vaccinazione per gli over 50” e ”considerata l’eccezionale affluenza ai punti vaccinali che non consente un’ordinata e programmata fruizione della somministrazione del vaccino, con conseguente disagio per i cittadini e per il personale sanitario di front-line” si è deciso di accogliere le richieste pervenute da più sindaci e adottare un nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco – Attesa efile aivaccinali: obbligo dianche per le terze dosi. Ad introdurlo è l’Asl Napoli 3 Sud che con una comunicazione firmata dai direttori generale Gennaro Sosto, sanitario Gaetano D’Onofrio e amministrativo Giuseppe Esposito, fatta pervenire tra gli altri ai responsabili dei distretti sociosanitari, spiega come ”vista l’emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, con la recrudescenza dei contagi e l’obbligatorietà della vaccinazione per gli over 50” e ”considerata l’eccezionale affluenza ai punti vaccinali che non consente un’ordinata e programmata fruizione della somministrazione del vaccino, con conseguente disagio per i cittadini e per il personale sanitario di front-line” si è deciso di accogliere le richieste pervenute da più sindaci e adottare un nuovo ...

