Ascolti tv 10 gennaio 2022 analisi: Buon esordio di “Non mi lasciare” . Signorini stabile, sale “Report”. Draghi time al 27%. Chiude bene “A casa tutti bene” (Di martedì 11 gennaio 2022) Ascolti al top: Tg1 a 5,650 milioni e 24,15%. I Soliti Ignoti 5,353 milioni e 21,24%. Tg5 a 4,623 milioni e 19,54%. Fiction contro reality. Schema generalista tradizionale in tv – ieri, lunedì 11 gennaio – in prima serata, dopo che al pomeriggio c’era stata la conferenza stampa di Mario Draghi a fornire nuova benzina a telegiornali, talk, contenitori. E mentre si allunga la lista dei personaggi in quarantena o ammalati: tra gli altri, Piero Chiambretti, Ginaluigi Nuzzi, Nicola Porro, Enrico Brignano, con il ritorno in onda della conduzione in remoto. In prime time Rai1 ha schierato la produzione Non Mi lasciare con Vittoria Puccini nel cast ed il tema della pedofilia sul web in primo piano. Canale 5 ha proposto il Gf Vip, dove c’è stato l’ingresso nella casa di Delia (che avrebbe ... Leggi su tvzoom (Di martedì 11 gennaio 2022)al top: Tg1 a 5,650 milioni e 24,15%. I Soliti Ignoti 5,353 milioni e 21,24%. Tg5 a 4,623 milioni e 19,54%. Fiction contro reality. Schema generalista tradizionale in tv – ieri, lunedì 11– in prima serata, dopo che al pomeriggio c’era stata la conferenza stampa di Marioa fornire nuova benzina a telegiornali, talk, contenitori. E mentre si allunga la lista dei personaggi in quarantena o ammalati: tra gli altri, Piero Chiambretti, Ginaluigi Nuzzi, Nicola Porro, Enrico Brignano, con il ritorno in onda della conduzione in remoto. In primeRai1 ha schierato la produzione Non Micon Vittoria Puccini nel cast ed il tema della pedofilia sul web in primo piano. Canale 5 ha proposto il Gf Vip, dove c’è stato l’ingresso nelladi Delia (che avrebbe ...

