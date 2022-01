Zorzi e Oppini | la pace è vicina | chi ha fatto il primo passo

Advertising

ParliamoDiNews : Tommaso Zorzi: la confessione su Francesco Oppini - Gossip Blog #tommaso #zorzi #confessione #francesco #oppini… - zazoomblog : Zorzi e Oppini finalmente la pace: «Ci siamo sentiti» - #Zorzi #Oppini #finalmente #pace: - chiacchierespa1 : @oscarzorpi E dov’è “se tu fossi Oppini io sarei Tommaso Zorzi”??? ?????? - ParliamoDiNews : GF Vip, Riavvicinamento tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini | Il Vicolo delle News #riavvicinamento #tommaso… - ParliamoDiNews : Zorzi e Oppini sono tornati a parlarsi: la pace è dietro l`angolo #zorzi #oppini #tornati #parlarsi #pace #langolo -

Ultime Notizie dalla rete : Zorzi Oppini

Nuovo segnale di riavvicinamento tra Tommasoe Francesco, che sono stati lontani per un po' ma ora sembra che qualcosa stia cambiando. L'ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommasoe il figlio di Alba Parietti sarebbero di ...Tommasoha confessato via social che lui e Francescosi sarebbero sentiti per via telefonica. Argomenti trattati Tommasoe FrancescoTommasoe Francesco: cos'è successo Tommaso: la vita privata Tommasoha confessato che lui e Francescosi sarebbero risentiti dopo un lungo periodo in cui ...Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ci sono segnali di riavvicinamento tra i due ex gieffini che da tempo non si parlavano più.Arriva la confessione che tutti si aspettavano di sentire. Il pubblico è pazzo di gioia dopo l'esternazione fatta dal loro beniamino.