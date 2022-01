VALORANT | Johann “seven” Hernandez saluta 100 Thieves | futuro in Luminosity Gaming?

Leggi su esports247

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In vista del VCT 2022 il team 100sta riorganizzando il proprio roster, visti anche i risultati non soddisfacenti nelle qualificazioni VCT Last Chance. Nelle ultime ore l’organizzazione di esports ha comunicato ufficialmente la separazione con. Il sedicenne si è inizialmente unito a 100come sostituto dopo il terzo/quarto posto raggiunto dalla squadra al VCT Masters Berlin. Durante la sua esperienza con il team, durata tre mesi,ha ricoperto il ruolo di sesto uomo, cogliendo l’occasione per imparare dai veterani di 100. As we prepare for VCT 2022, we would like to announce the departure of @sevvn from 100, we are excited to see your development in what is sure to ...