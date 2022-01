Turris | il presidente rivela | “Santaniello? Big di C su di lui Franco e Pandolfi…”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Le dichiarazioni deldella, Antonio Colantonio, sulle mosse di mercato che interessano il club corallino, attualmente quarto nella classifica del girone C di Serie C, in coabitazione con Palermo e Virtus Francavilla a quota 33 punti

Questa maturità delladel suo, in termini di mentalità, è uno dei motivi per cui stanno ottenendo dei risultati importanti. Il girone C è sicuramente un girone combattuto, il Bari e ...In attesa di un eventuale rilancio da parte dei lupi, per replicare alla proposta del... Laha puntato il mirino su Andrea Zanchi , laterale ora al Catania che Caneo ha avuto alle sue ...Le dichiarazioni del presidente della Turris, Antonio Colantonio, sulle mosse di mercato che interessano il club corallino, attualmente quarto nella classifica del girone C di Serie C, in coabitazione ...La truppa di Bruno Caneo ha svolto un sabato di lavoro sul rettangolo verde del Liguori: la ripresa degli allenamenti è fissata a mercoledì. Intanto, nuovi rumors dal mercato ...