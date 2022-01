Tommaso Zorzi svela se tornerà a Mediaset: poi la delusione per la comunità LGBT (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tommaso Zorzi ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha affrontato molte vicende molto interessanti inerenti la sua vita privata e professionale. Innanzitutto, il vincitore della passata edizione del GF Vip non ha potuto fare a meno di rivelare quali siano gli attuali rapporti tra lui e Mediaset. In seguito, poi, è andato un po’ più sulla sfera personale ed ha svelato i motivi che si celano dietro l’astio che la comunità LGBT nutre nei suoi confronti. Che rapporti ci sono tra Mediaset e Tommaso Zorzi Nel corso di una recente intervista, Tommaso Zorzi si è molto aperto ed ha svelato dei retroscena inediti sulla sua vita. Con il debutto su Real Time di Drag Race ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha affrontato molte vicende molto interessanti inerenti la sua vita privata e professionale. Innanzitutto, il vincitore della passata edizione del GF Vip non ha potuto fare a meno di rivelare quali siano gli attuali rapporti tra lui e. In seguito, poi, è andato un po’ più sulla sfera personale ed hato i motivi che si celano dietro l’astio che lanutre nei suoi confronti. Che rapporti ci sono traNel corso di una recente intervista,si è molto aperto ed hato dei retroscena inediti sulla sua vita. Con il debutto su Real Time di Drag Race ...

