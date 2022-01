Tegola per Sarri: un big dovrà stare fuori un mese! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Brutte notizie per la Lazio che perde il suo centrale difensivo Francesco Acerbi, a seguito di un infortunio rimediato contro l’Empoli. Il difensore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Acerbi, Lazio, infortunio (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)I tempi di recupero si aggirano intorno ai 30 giorni. Dunque, Maurizio Sarri dovrà fare a meno del suo titolarissimo per almeno 3 turni di campionato. Il difensore italiano salterà presumibilmente i match contro Salernitana, Atalanta e Fiorentina. POTREBBE INTERESSARTI: La Salernitana pensa all’ex Juve: offerto Bonazzoli in cambio! Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Brutte notizie per la Lazio che perde il suo centrale difensivo Francesco Acerbi, a seguito di un infortunio rimediato contro l’Empoli. Il difensore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Acerbi, Lazio, infortunio (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)I tempi di recupero si aggirano intorno ai 30 giorni. Dunque, Mauriziofare a meno del suo titolarissimo per almeno 3 turni di campionato. Il difensore italiano salterà presumibilmente i match contro Salernitana, Atalanta e Fiorentina. POTREBBE INTERESSARTI: La Salernitana pensa all’ex Juve: offerto Bonazzoli in cambio!

