Sentenza scuole aperte, le 8 righe del Tar che demoliscono 6 anni di De Luca in Regione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOtto righe per demolire 6 anni di De Luca in Regione. Si rintracciano nella Sentenza del Tar che oggi, di fatto, fa riaprire le scuole anche in Campania. Il presidente della Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo, Maria Abbruzzese, scrive che le motivazioni con le quali la Regione Campania le voleva ancora chiuse sono da addebitarsi alla Regione stessa. A Palazzo Santa Lucia, come alle altre Regioni, la Costituzione affida sostanzialmente il compito della gestione della sanità e dei trasporti locali. Bene, secondo il Tar, ancora oggi sono proprio questi i due anelli deboli nella lotta contro il Covid. "Le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l'adozione della misura sospensiva –

