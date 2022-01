Sanremo, Highsnob e Hu in gara al festival con “Abbi cura di te” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Highsnob e Hu, nomi d'arte di Michele Matera e Federica Ferracuti, sono due talenti della nuova generazione musicale che si presentano per la prima volta al festival di Sanremo con il brano "Abbi cura di te". Non li accomuna solo la lettera con cui iniziano i lori nomi, ma sono due artisti capaci di unire il pop e il rap con l`elettronica e di affiancarli ad una voce particolare, a un forte carisma e alla cura dei testi. Highsnob è considerato come uno dei migliori rapper della scena contemporanea attivo da oltre 5 anni con un percorso alle spalle di crescente maturazione che ha contribuito alla sua definizione artistica. Grazie ad un sound magnetico e incalzante che cattura sin dalle prime note, le sue produzioni sono ricche di suggestioni musicali fuse perfettamente ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 gennaio 2022)e Hu, nomi d'arte di Michele Matera e Federica Ferracuti, sono due talenti della nuova generazione musicale che si presentano per la prima volta aldicon il brano "di te". Non li accomuna solo la lettera con cui iniziano i lori nomi, ma sono due artisti capaci di unire il pop e il rap con l`elettronica e di affiancarli ad una voce particolare, a un forte carisma e alladei testi.è considerato come uno dei migliori rapper della scena contemporanea attivo da oltre 5 anni con un percorso alle spalle di crescente maturazione che ha contribuito alla sua definizione artistica. Grazie ad un sound magnetico e incalzante che cattura sin dalle prime note, le sue produzioni sono ricche di suggestioni musicali fuse perfettamente ...

