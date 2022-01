Roma, la preside dell'IC Visconti: "Aprire tutto e tenere le scuole chiuse e' il messaggio di Pinocchio" (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Il primo giorno di riapertura delle scuole abbiamo una situazione sotto controllo, 19 docenti e personale assenti di cui 9 con il covid". Cosi' racconta ad ANSA Rossana Piera Guglielmi preside dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Il primo giorno di riaperturaabbiamo una situazione sotto controllo, 19 docenti e personale assenti di cui 9 con il covid". Cosi' racconta ad ANSA Rossana Piera Guglielmi'...

