Rolls-Royce - Record storico di vendite | Con il Covid enorme domanda per il lusso

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 2021 passerà alla storia come uno dei migliori anni per i piccoli costruttori inglesi, dallaalla Bentley, dall'Aston Martin alla Lotus. I dati di vendita parlano chiaro: la Casa di Goodwood non ha mai venduto tanto nei suoi 117 anni di storia. lnfatti, le consegne hanno raggiunto il massimodi 5.586 unità, grazie a una crescita di ben il 49% sul 2020 e a risultatiin tutte le principali aree di mercato e per l'intera gamma prodotto, a partire dalla Ghost. Anno fenomenale. L'azienda, oggi di proprietà del gruppo BMW, è riuscita anche a riempire il suo libro-ordini fino al terzo trimestre del 2022, grazie anche allasempre elevata per la Cullinan e la Phantom. Inoltre, lo stabilimento di Goodwood sta operando quasi al massimo della capacità, ma i tempi di consegna ...