Ritorno in classe, Bianchi traccia il primo bilancio: “Rientrata la maggior parte di studenti e docenti” (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Sono rientrati la maggior parte degli studenti e dei professori. Stiamo monitorando attentamente la situazione e nel primo pomeriggio avremo i dati. Il dato evidente è che è ripresa la scuola". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi a Rainews 24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Sono rientrati ladeglie dei professori. Stiamo monitorando attentamente la situazione e nelpomeriggio avremo i dati. Il dato evidente è che è ripresa la scuola". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizioa Rainews 24. L'articolo .

