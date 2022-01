Orietta Berti | il tenero annuncio a Verissimo | ' Diventerò nonna | ma non me ne ero accorta'

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Inizio anno più che lieto per. Ospite ieri a, la cantante ha annunciato di diventare nuovamente. 'Io non mi sonodi nulla in questi mesi, anche perché mia nuora ...

Inizio anno più che lieto per Orietta Berti. Ospite ieri a Verissimo, la cantante ha annunciato di diventare nuovamente nonna. 'Io non mi sono accorta di nulla in questi mesi, anche perché mia nuora la vedo poco, viene sempre ...'