Non di solo streaming, il 2021 è l’anno della rivincita di cd e vinile (Di martedì 11 gennaio 2022) Sorpresa: quello che per molti era destinato a diventare la Caporetto del formato fisico, si è rivelato invece un anno positivo. Nel 2021 le vendite di cd nel mercato più importante del mondo, quello statunitense, sono infatti aumentate per la prima volta in 17 anni. A rivelarlo è Billboard, che spiega in un lungo e dettagliato articolo come l’anno scorso le vendite di compact disc hanno raggiunto 40,59 milioni di unità con un balzo dell’1,1% rispetto ai 40,16 milioni di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 gennaio 2022) Sorpresa: quello che per molti era destinato a diventare la Caporetto del formato fisico, si è rivelato invece un anno positivo. Nelle vendite di cd nel mercato più importante del mondo, quello statunitense, sono infatti aumentate per la prima volta in 17 anni. A rivelarlo è Billboard, che spiega in un lungo e dettagliato articolo comescorso le vendite di compact disc hanno raggiunto 40,59 milioni di unità con un balzo dell’1,1% rispetto ai 40,16 milioni di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

NicolaPorro : ???? Spunta una novità nel decreto: la multa non sarebbe solo per i #novax...?? - robertosaviano : #MimmoLucano merita il Nobel per la pace perché il Modello #Riace è buono, funziona, ha descritto come l’accoglienz… - GuidoDeMartini : LA FACCIA DI MARA VENIER quando sente dal direttore dello Spallanzani VAIA che l’efficacia del vaccino dura non 12,… - luciaviscardi7 : @giusmo1 @repubblica Dopo due anni,quando e'chiaro il prolungamento della pandemia,Draghi continua a dare la colpa… - Lillyb0971 : @QRepubblica @valfurla Questa deve solo vergognarsi e pregare di non trovarsi mai in mezzo a queste bestie feroci -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo √ Franco126, in arrivo l'EP 'Uscire di Scena' Pietro Di Dionisio Special Guest: Pino D'Angiò LATO B Solo al Mondo (Bertollini, Ceri. Levy) ... Ramiro Levy Cori: Colombre Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! ...

Torino, Belotti non vuole partire ora: rifiutate offerte di Al - Hilal e Newcastle. Le news Le cose sono chiare: se il giocatore ha altre idee noi non possiamo fare più di quello che abbiamo già fatto considerando il momento e l'offerta fatta . Ora deve pensare solo a giocare'.

Non solo favole. L'eredità di Tolkien a 130 anni dalla sua nascita La Difesa del Popolo Milan, con il rinnovo di Kessie saresti perfetto Difficile pensare che il mercato invernale del Milan possa essere sontuoso come ogni tifoso vorrebbe. I soldi non corrono. Valgono scambi e prestiti, più o meno onerosi. Chi sfugge a questa logica, co ...

Uscire diversi dalla pandemia Ad inizio pandemia avevo auspicato il ribaltamento del tavolo apparecchiato con un nutrimento tossico, quella speranza è ormai definitivamente svanita sotto i colpi di un modello di sviluppo che non a ...

Pietro Di Dionisio Special Guest: Pino D'Angiò LATO Bal Mondo (Bertollini, Ceri. Levy) ... Ramiro Levy Cori: Colombre Segui Rockol su Instagram perperderti le notizie più importanti! ...Le cose sono chiare: se il giocatore ha altre idee noipossiamo fare più di quello che abbiamo già fatto considerando il momento e l'offerta fatta . Ora deve pensarea giocare'.Difficile pensare che il mercato invernale del Milan possa essere sontuoso come ogni tifoso vorrebbe. I soldi non corrono. Valgono scambi e prestiti, più o meno onerosi. Chi sfugge a questa logica, co ...Ad inizio pandemia avevo auspicato il ribaltamento del tavolo apparecchiato con un nutrimento tossico, quella speranza è ormai definitivamente svanita sotto i colpi di un modello di sviluppo che non a ...