Napoli, con la Sampdoria rotto l'incantesimo del Maradona (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo 3 sconfitte interne di fila il Napoli fa pace col Maradona e trova una vittoria che dà ancora più valore al punto guadagnato in casa della Juventus : quella sera a segnare era stato Mertens , ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo 3 sconfitte interne di fila ilfa pace cole trova una vittoria che dà ancora più valore al punto guadagnato in casa della Juventus : quella sera a segnare era stato Mertens , ...

Advertising

pisto_gol : Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona.… - ADeLaurentiis : Grazie alla squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a Spalletti che anche da lontano ha mandato messaggi important… - Corriere : I medici napoletani: «Con Omicron situazione critica, misure drastiche o dovremo scegliere chi curare» - LoveSud2 : RT @ComuneNapoli: Eventi culturali di gennaio 2022. Spettacoli teatrali e musicali in programma in tre luoghi rappresentativi della cultura… - AleMarrazzo1981 : Il #Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della Fiorentina in Coppa Italia giovedì: fase di attivazione in pal… -