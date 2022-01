Molte donne hanno scelto la testa rasata come nuovo taglio di capelli. In alcuni casi per esigenze di copione, come alcune celeb, altre come celebrazione di un grande cambiamento avvenuto in loro stesse (Di lunedì 10 gennaio 2022) «L’ho notato finito il primo lockdown. Alla riapertura dei saloni, Molte clienti desideravano tagli extra corti, fino alla rasatura. L’ho imputato al cambiamento che ognuno di noi può aver fatto e alla voglia di apparire più libere e leggere una volta usciti nuovamente di casa» spiega Tommaso Incamicia, Hairstylist per Davines e titolare del salone My Place Hair Studio di Milano. Un bisogno quasi psico-fisico quindi verso una scelta estrema: la testa rasata per una donna, o comunque un taglio XXS, nell’ultimo anno ha convinto sempre di più. celeb prima di tutto. testa rasata al femminile. Quando anche le ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) «L’ho notato finito il primo lockdown. Alla riapertura dei saloni,clienti desideravano tagli extra corti, fino alla rasatura. L’ho imputato alche ognuno di noi può aver fatto e alla voglia di apparire più libere e leggere una volta usciti nuovamente di casa» spiega Tommaso Incamicia, Hairstylist per Davines e titolare del salone My Place Hair Studio di Milano. Un bisogno quasi psico-fisico quindi verso una scelta estrema: laper una donna, o comunque unXXS, nell’ultimo anno ha convinto sempre di più.prima di tutto.al femminile. Quando anche le ...

