Milan, niente Botman: proposti altri tre difensori! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Milan dovrà rassegnarsi: a gennaio non arriverà nessun Sven Botman. Al massimo se ne potrà parlare per giugno, ma per ora non se ne fa nulla. Troppo alta la cifra richiesta dal suo attuale club, il Lille. E ora come ora, Maldini e Massara non vogliono effettuare un acquisto così esoso. Ed è così che la dirigenza dei rossoneri ha cambiato pista: ora si studia il prestito di tre nuovi giocatori! Milan, Botman non si fa: ecco i tre nuovi profili proposti! Milan, Botman, calciomercato Gianluca di Marzio a Sky ha rivelato le ultime a proposito del prossimo colpo in difesa da parte del Milan. Abbandonato (quasi) definitivamente il calciatore del Lille, ora la società studia tre possibili colpi: Nathan Aké del Manchester City, Malang Sarr del ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildovrà rassegnarsi: a gennaio non arriverà nessun Sven. Al massimo se ne potrà parlare per giugno, ma per ora non se ne fa nulla. Troppo alta la cifra richiesta dal suo attuale club, il Lille. E ora come ora, Maldini e Massara non vogliono effettuare un acquisto così esoso. Ed è così che la dirigenza dei rossoneri ha cambiato pista: ora si studia il prestito di tre nuovi giocatori!non si fa: ecco i tre nuovi profili, calciomercato Gianluca di Marzio a Sky ha rivelato le ultime a proposito del prossimo colpo in difesa da parte del. Abbandonato (quasi) definitivamente il calciatore del Lille, ora la società studia tre possibili colpi: Nathan Aké del Manchester City, Malang Sarr del ...

